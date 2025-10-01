رابطة العالم الإسلامي ترحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب على غزة

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العامّ رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيدَ على أنّ إنقاذ الأرواح، ووقف آلة الحرب ومخططات التهجير و”الضمّ”، ووضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، يمثِّل أولويةً مُلحَّةً في هذه المرحلة، ويمهِّدُ الطريقَ أمام المسار السياسيّ نحو الحلّ العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.