مؤتمر الاستثمار الثقافي يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين بنش مارك وهيئة الموسيقى

عائشه الشهري (جدة)

شهد مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة بنش مارك وهيئة الموسيقى لتطوير “مهرجان الغناء بالفصحى “، بحضور حامد فايز نائب وزير الثقافة.

وقّع الاتفاقية من جانب شركة بنش مارك زكي عبدالتواب حسنين رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب هيئة الموسيقى السيد باول باسيفيكو الرئيس التنفيذي للهيئة.

وتستند هذه الشراكة إلى التجربة الناجحة لشركة بنش مارك في إحياء التراث الغنائي وإعادة تقديم روائع الفن العربي بروح معاصرة، ما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي قادر على تطوير المهرجان وترسيخ أثره الثقافي والفني.

وتعكس الاتفاقية توجه وزارة الثقافة نحو تمكين القطاع الخاص من إدارة وتطوير المشاريع الثقافية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز مساهمته في تنمية المشهد الموسيقي السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، أكد محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا متقدّمًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال الثقافي، وأضاف:

“تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الشركة في الاستثمار، حيث انطلقت رؤيتنا من بناء منشآت جديدة مثل عبادي الجوهر أرينا، والآن نواصل هذا النهج عبر الاستثمار في العلامات التجارية والمشاريع الثقافية الناجحة. ويُعد مهرجان الغناء بالفصحى أحد أبرز هذه المهرجانات الغنائية التي تُقام في المملكة، وقد لمسنا نجاحه من خلال تجاربنا التنظيمية السابقة ، وهو ما يعزز قناعتنا بقدرة هذه الشراكة على الارتقاء بالمهرجان إلى آفاق أوسع، إضافةً إلى الدور الذي يقع على عاتقنا في الاستثمار لدعم وتنمية قطاع الثقافة والفنون.”