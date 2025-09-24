الربيعة يلتقي منسق الإغاثة ووزير التنمية النرويجي.. مركز الملك سلمان يوقّع برنامجًا لدعم استمرارية الخدمات التعليمية باليمن

البلاد (نيويورك)
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع المنظمة الدولية للهجرة, برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا لدعم استمرارية الخدمات التعليمية في اليمن، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تعافي قطاع التعليم من آثار الأزمة والنزوح، من خلال إعادة تأهيل وتوسعة 12 مدرسة في محافظات عدن ولحج وتعز، بما يهيئ بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، ويسهم في ضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة.
والتقى الدكتور عبدالله الربيعة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك.
وبُحث خلال اللقاء الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين ومستجدات البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للفئات المحتاجة أينما كانوا.
ونوّه توم فليتشر بالمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما التقى الربيعة، وزير التنمية الدولية في مملكة النرويج آسموند غروفر أوكرُس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك. وشهد اللقاء مناقشة الشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل التعاون بما يعود بالنفع على الفئات المحتاجة حول العالم.
وأشاد وزير التنمية الدولية النرويجي بما تقوم به المملكة ممثلة بالمركز من تقديم شتى أنواع الدعم الإنساني للدول والشعوب المتضررة حول العالم.