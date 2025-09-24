الربيعة يلتقي منسق الإغاثة ووزير التنمية النرويجي.. مركز الملك سلمان يوقّع برنامجًا لدعم استمرارية الخدمات التعليمية باليمن

والتقى الدكتور عبدالله الربيعة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين المنعقدة في مدينة نيويورك.

وبُحث خلال اللقاء الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين ومستجدات البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للفئات المحتاجة أينما كانوا.

ونوّه توم فليتشر بالمشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.