القيادة تهنئ رئيسة ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة بذكرى يوم الجمهورية لبلادها

االبلاد (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كريستين كارلا كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كريستين كارلا كانغالو رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.