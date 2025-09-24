7 فرص عقارية بمزاد شعاع

البلاد (الدمام)

تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “شعاع” الإلكتروني، وذلك من يوم الثلاثاء 7/10/2025 الساعة 1:00 مساءً حتى يوم الخميس 9/10/2025 الساعة 9:00 مساءً عبر منصة «وصلت» للمزادات.

يطرح المزاد 7 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بأهم الأحياء في المنطقة الشرقية؛ كطريق الرياض المتجه إلى النعيرية، وبحي الخضرية في الدمام، وبحي الراكة الشمالية في الخبر، وبحي التوبي في القطيف. ويتكون العقار الأول من أرض زراعية بمساحة 21,461,102.08 متر مربع، والعقار الثاني من أرض زراعية بمساحة 1,054,854.39 متر مربع، والعقار الثالث أرض زراعية بمساحة 13,983.61 متر مربع، والعقار الرابع أرض بمساحة 4,500 متر مربع، والعقار الخامس أرض تجارية بمساحة 5,040 متر مربع، والعقار السادس ورشة بمساحة 1,120 متر مربع، والعقار السابع فيلا بمساحة 607.15 متر مربع.

وتقع هذه العقارات على أهم الطرق الحيوية، مثل طريق الملك فهد بالخبر، وطريق الظهران – الجبيل، وشارع قيس بن الهيثم بالدمام، وطريق أحد، وشارع الملك فيصل، وشارع عمار بن ياسر بالقطيف، وطريق الرياض المتجه إلى النعيرية. كما تتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالدمام، مثل مستشفى المانع، وكورنيش وسط الدمام، وبالقرب من المدينة الرياضية بالخبر، وخليج تاروت بالقطيف، ومستشفى النعيرية العام، مما يجعلها وجهة مثالية.

ويُعدّ المزاد فرصة جاذبة للراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة. كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على: 0555259495 – 920003852.