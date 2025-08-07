زياد القبّاني يتألق في الملاعب العالمية

البلاد (عمرو العمري)

(تصوير – أحمد الغامدي)

أصبح اللاعب السعودي زياد قبّاني (14 عامًا) حديث لعبة السنوكر لمحبيها حول العالم بعد تألقه في عدة بطولات دولية مؤخرًا، وذلك بعد أن تحصل القبّاني على بطاقة “وايلد كارد” للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة Saudi Arabia Snooker Masters

التي انطلقت في الرياض بين 30 أغسطس و7 سبتمبر لعام 2024، بمشاركة نجوم عالميين مثل روني أوسوليفان وجون هيغينز، كما حصد زياد مراتب متقدمه عندما حقق المركز السادس في بطولة IBSF للشباب (2024).

زياد القبّاني الذي يشارك في بطولة الماسترز للسنوكر والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة جدة يمثّل مستقبلًا واعدًا للسنوكر في السعودية. من خلال مشاركاته العالمية في الآونه الأخيرة، حيث وضع اسمه على خريطة المنافسة العالمية، ليكون لنفسه بالمرحلة المقبلة مثيرة تطوراً ونقله من لاعب واعد إلى نجم عالمي في المستقبل القريب ليمثل بلاده بصورة مشرفة.