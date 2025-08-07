جدة تشهد غدًا انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر بمشاركة نخبة لاعبي العالم

البلاد – بدر النهدي

تشهد جدة غدًا الجمعة انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر (إحدى البطولات الأربع الكبرى العالمية في رياضة السنوكر)، والتي ستقام خلال الفترة من (8 إلى 16) أغسطس 2025م، في الصالة الخضراء بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية وسط مشاركة نخبة من لاعبي العالم، وينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ضمن شراكة استراتيجية مع شركة ماتشروم، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.

ويشارك في البطولة (144) لاعبًا من مختلف دول العالم، يتقدمهم حامل اللقب الإنجليزي جود ترامب، وبطل العالم الصيني شاو شينتونغ، وغيرهم من النجوم؛ للتنافس على لقب البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من مليوني جنية إسترليني كثاني أعلى حدث من حيث الجوائز في جولة السنوكر العالمية 2025م.

وستتاح فرصة المنافسة في البطولة لـ(16) لاعبًا يشارك من خلال بطاقة الدعوة، ومن بينهم (10) لاعبين سعوديين، وهم: عمر العجلاني (بطل المملكة 8 مرات والذي سبق له المشاركة في كأس العالم للسنوكر نسخة عام 2019، وعبدالرؤوف صايغ (الذي شارك في نسخة العام الماضي من البطولة على أرض المملكة، وكذلك زياد القباني، وأحمد عسيري وأيمن العمري، بالإضافة إلى عبدالله العطياني ومصعب صايغ، وفهد الغامدي ومساعد المسفر وسعود البكر.

كما تضم قائمة المشاركين في البطولة ببطاقات الدعوة كلاً من: البحريني حبيب صبح، والمصري هشام شقي (بطل العرب 2025)، ومحمد الجوكر (وصيف بطل العرب 2025)، ولاعبين من باكستان هما: أصف محتار، وعديل أقدس.

ويدخل الإنجليزي ترامب البطولة للدفاع عن لقبه، بعد أن كان قد توج العام الماضي عقب فوزه المثير على الويلزي مارك ويليامز بنتيجة 10-9 في مباراة ماراثونية في النسخة الأولى من البطولة على أرض المملكة، بعد أن عاد من تأخر بفارق 62 نقطة ليحسم المباراة في واحدة من أفضل المباريات النهائية بتاريخ البطولات الكبرى للسنوكر.

وستقام منافسات البطولة على (8) طاولات خلال الأيام الخمسة الأولى منها؛ الأمر الذي يتيح للجماهير ومحبي رياضة السنوكر فرصة مشاهدة أكبر عدد من المباريات والنجوم، فيما ستقام منافسات الدور ربع النهائي يوم 14 أغسطس المقبل، يليها مواجهات نصف النهائي يوم (15) أغسطس المقبل، ثم تختتم منافسات البطولة وحسم اللقب في آخر أيام الحدث يوم السبت المقبل 16 أغسطس المقبل.

وتأتي هذه البطولة، امتدادًا لجملة الأحداث الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة، بما يعزز من كونها وجهة عالمية مفضلة للرياضة والرياضيين، الأمر الذي يسهم في تنمية القطاع الرياضي، وتطوير قاعدة الممارسين لمختلف الرياضات ومنها رياضة السنوكر، علاوة على المساهمة الفعّالة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.