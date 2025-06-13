وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء فلسطين ونظيريه الكويتي والنرويجي تطورات المنطقة

وأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاتصال بحث الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعياته الإقليمية، وأهمية تهدئة الأوضاع وحفظ الأمن في المنطقة.