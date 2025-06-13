الجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي تطالبان بتدخل دولي فوري لوقف العدوان على إيران

البلاد – القاهرة
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعت الجامعة العربية، في بيان اليوم، إلى تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.
ودعت الجامعة العربية، في بيان اليوم، إلى تدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.
كما أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكدت الرابطة خطورة انتهاك سيادة الدول والقانون الدولي وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.
وأكدت الرابطة خطورة انتهاك سيادة الدول والقانون الدولي وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.