الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

البلاد – القدس المحتلة
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الزوار والمصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل اليوم، وأغلقت الطرق المؤدية إليهما، وسط إجراءات عسكرية مشددة، في انتهاك إسرائيلي جديد للمقدسات وأماكن العبادة في الأراضي الفلسطينية.
بدورها استنكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية هذا التصرف الخطير الذي يستهدف أهم المقدسات الإسلامية، مطالبةً المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات داخل فلسطين.
بدورها استنكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية هذا التصرف الخطير الذي يستهدف أهم المقدسات الإسلامية، مطالبةً المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات داخل فلسطين.