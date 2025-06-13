دعت لتفادي التصعيد.. دول عربية: الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادة إيران

كما أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفة الهجوم بأنه انتهاك صارخ لسيادة إيران وأمنها، وخرق واضح لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وجددت دولة قطر موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف، والداعي إلى ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من شأنه توسيع رقعة النزاع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدعو إلى التهدئة وضبط النفس وخفض حدة التوتر.

وأعربت الوزارة عن دعوة مملكة البحرين لوقف التصعيد العسكري فورًا لتجنيب المنطقة وشعوبها من انعكاساته على الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين، مؤكدة موقفها الثابت والداعي إلى حل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأهمية إنهاء هذا الصراع الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة.

في السياق ذاته، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربةً عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع، مشددةً على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، داعيةً مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.