فرنسا تدعو للتهدئة وتؤكد تصميمها على الاعتراف بدولة فلسطين

البلاد – باريس

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس مصممة على الاعتراف بدولة فلسطينية رغم ما يحدث في المنطقة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تتابع بقلق بالغ الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران، لاسيما تلك التي استهدفت منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، معربة عن خشيتها من أن يؤدي التصعيد الحالي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تزيد من حدة التوتر.

وأكدت باريس أن سلامة موظفيها ومواطنيها في المنطقة تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب. كما شددت فرنسا على أهمية استخدام كافة السبل الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة، معربة عن استعدادها للمساهمة في جهود التهدئة بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

وأشار البيان إلى أن فرنسا عبّرت مرارًا عن قلقها من تسارع البرنامج النووي الإيراني، والذي اعتبرته تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي، فضلاً عن كونه انتهاكًا للالتزامات الدولية لطهران. وقد جددت باريس هذا الموقف خلال التصويت الأخير في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت فرنسا مجددًا دعمها لحل دبلوماسي شامل، حيث أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، محادثات مع نظيريه الإسرائيلي والسعودي بهذا الخصوص، في إطار حرص باريس على استقرار المنطقة وأمن إسرائيل.