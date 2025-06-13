أكد أنه حاول تجنيب طهران الضربة الإسرائيلية.. ترمب: لست قلقاً من احتمال اندلاع حرب إقليمية

البلاد – واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن بلاده كانت مطلعة بشكل كامل على تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، مؤكدًا أنه حاول تجنيب طهران الضربة، إلا أن الجهود لم تُثمر.

وقال في تصريحات له اليوم (الجمعة)، إن إسرائيل وجّهت “ضربة مدمّرة” للمنشآت الإيرانية، مضيفًا: “من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران لا تزال تمتلك برنامجًا نوويًا فاعلًا بعد تلك الضربات”.

ورغم التصعيد الحاد في المنطقة، قال ترمب إنه لا يشعر بالقلق من احتمال اندلاع حرب إقليمية، مشيرًا إلى أن “الهدف النهائي لإسرائيل هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا”.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، كشف ترمب عن وجود نية لعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد المقبل، لكنه أبدى شكوكًا حيال انعقاده في ظل التطورات الأخيرة.

واختتم ترمب تصريحه بالتأكيد على أن “الوقت لم يفت بعد أمام إيران” لإبرام اتفاق، داعيًا طهران إلى استغلال الفرصة المتبقية لتجنب مزيد من التصعيد.