قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: أبواب الجحيم ستُفتح على الإسرائيليين

وقال إن القوات الإيرانية “ستقود الكيان الصهيوني نحو مصير مؤلم ومرير، مع تبعات هائلة ومدمّرة”.

وأكد باكبور “أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على الأمن القومي والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تبقى دون رد”.

وقال في رسالة تعزية للمرشد الإيراني علي خامنئي: ““بالانتقام” لدماء الضحايا، و”الدفاع عن الثورة الإسلامية، وشعب إيران”.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، قد أصدر اليوم، أصدر سلسلة من التعيينات العسكرية عقب مقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة في الهجوم الإسرائيلي على طهران.

وبحسب وكالة “مهر” الإيرانية، فقد عيّن خامنئي اللواء عبد الرحيم موسوي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفاً للفريق محمد باقري الذي قُتل في الغارات. كما أصدر خامنئي قراراً بتعيين اللواء محمد باكبور قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني، بعد مقتل القائد السابق الفريق حسين سلامي، ورفع باكبور إلى رتبة “لواء”.

وفي سياق التغييرات العسكرية، تم تعيين العميد علي شادماني قائداً لمقر “خاتم الأنبياء” المركزي في الجيش، كما كلّف حبيب الله سياري بقيادة الأركان العامة للجيش بشكل مؤقت، إلى جانب تعيين اللواء أحمد وحيدي قائداً مؤقتاً للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من اليوم.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، من بينهم قائد القوة الجوية للحرس الثوري.