إسرائيل تغلق بعثاتها الدبلوماسية حول العالم بعد هجوم على إيران

البلاد – جدة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت إغلاق جميع سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، وذلك عقب تنفيذ هجوم واسع النطاق على مواقع في إيران.

وأشارت بيانات نُشرت على مواقع السفارات الإسرائيلية إلى أن البعثات الدبلوماسية ستتوقف عن تقديم أي خدمات قنصلية حتى إشعار آخر، داعية المواطنين الإسرائيليين في الخارج إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب إظهار أي رموز دينية أو وطنية قد تثير الانتباه، إضافة إلى التعاون مع سلطات الأمن المحلية في حال تعرضهم لأي تهديدات.

ولم تحدد البيانات مدة الإغلاق، لكنها أكدت أن القرار جاء استجابة “للتطورات الأمنية الأخيرة”.

من جانبه، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ألمانيا قامت بتعزيز إجراءات حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية، بما في ذلك تكثيف الوجود الأمني في محيط الكنيس اليهودي الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وفي تطورات متصلة، ذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أنه تم إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت منشآت نووية ومصانع لإنتاج الصواريخ داخل الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، ضمن عملية تهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وفي تصريح له، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران جلبت هذا الهجوم على نفسها برفضها مطالب واشنطن خلال المحادثات النووية، مضيفاً أن الهجمات المقبلة “ستكون أكثر عنفاً” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.