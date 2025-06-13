وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان آخر المستجدات في المنطقة

البلاد _ لندنالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، معالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.