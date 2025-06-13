العراق يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب استخدام مجاله الجوي لضرب إيران

البلاد – بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أنها قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمة إياها باستخدام الأجواء العراقية لتنفيذ هجمات على إيران، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية إدانة واضحة لخرق الأجواء من قبل إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

في ذات السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة صواريخ سقطت منذ فجر اليوم داخل الأراضي العراقية، أحدها في محافظة ديالى دون أن ينفجر، بينما خلف الآخران حفرتين بعمق أربعة أمتار في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

من جانب آخر، قالت مصادر في الأمم المتحدة لوكالة “تاس” الروسية إن مجلس الأمن قد يعقد جلسة عاجلة اليوم لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفي طهران، بعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، أكد فيها أن إيران سترد “بحزم وبشكل متناسب” على التصرفات الإسرائيلية التي وصفها بـ”غير القانونية”.

وشدد عراقجي في رسالته على تحميل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة كامل المسؤولية عن “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وتبعاتها الخطيرة”، مضيفاً أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا عراقجي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة “العدوان الإسرائيلي”.