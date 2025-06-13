الرئيس الفرنسي يشدد على ضرورة حل القضية النووية الإيرانية عبر المفاوضات السلمية

البلاد – باريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم بمستويات تقربها من القدرة على تصنيع قنبلة نووية، معربًا عن قلقه الشديد إزاء هذا التطور. وأوضح ماكرون أن فرنسا ليست طرفًا في الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران، مؤكداً أن بلاده تلتزم نهج الحلول الدبلوماسية.

وأشار ماكرون في كلمة له اليوم إلى أن إيران خرجت عن جميع التزاماتها الدولية، كما تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي والدولي. ودعا في كلمته جميع الأطراف المعنية إلى وقف التصعيد والعمل على تهدئة الأوضاع.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة حل القضية النووية الإيرانية عبر المفاوضات والوسائل السلمية، محذرًا من أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى نتائج كارثية، داعياً المجتمع الدولي إلى التضامن في مواجهة هذا التحدي الخطير.