دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكشف القائمة الكاملة لنزالات النسخة الثانية بالرياض

محمد الجليحي – الرياض

كشفت رابطة المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA) رسمياً عن القائمة الكاملة للنزالات المرتقبة ضمن النسخة الثانية من البطولة، التي تُقام يوم الجمعة 4 يوليو 2025، في القاعة الخضراء بالعاصمة الرياض.

ويعد الحدث من أبرز محطات فنون القتال المختلطة في المنطقة، ويجمع نخبة المقاتلين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أمسية واعدة بالحماس والإثارة.

التذاكر متاحة الآن عبر منصة Webook، فيما ستُبث النزالات مباشرة وحصرياً على تطبيق STARZPLAY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نزال رئيسي ناري:

يتصدر الأمسية نزال استعراضي من العيار الثقيل، يجمع بين المصري عمر الدفراوي (بطل وزن “ويلترويت” 2024، سجل 5-13) والإيطالي دانييلي ميشيلي (وصيف بطولة أوروبا، سجل 6-13) في مواجهة يُتوقع أن تشعل الأجواء.

مواجهات محورية:

النزال الرئيسي المشترك: يلتقي الكويتي محمد الأقرع (وصيف النسخة الماضية) مع الفلسطيني عمر حسين في ربع نهائي وزن “ويلترويت”، حيث يسعى كل منهما لتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية.

في فئة البانتام: مواجهة نارية بين الجزائري مختار بن قاسي واللبناني مارسيل أدور، في نزال متكافئ ضمن ربع النهائي.

نزال نسائي للهواة: يجمع السعودية هتان السيف واللبنانية نور الفليطي في وزن الذرة، وسط توقعات بتقديم أداء مثير.

مواجهة سعودية- مصرية للهواة: عبدالعزيز بن معمر يواجه المصري حسن أحمد في نزال استعراضي ضمن الوزن المتفق عليه.

القائمة الكاملة لنزالات 4 يوليو – القاعة الخضراء، الرياض (7 مساءً):

نزال استعراضي – وزن “ويلترويت”: عمر الدفراوي × دانييلي ميشيلي

ربع نهائي – “ويلترويت”: عمر حسين × محمد الأقرع

نزال هاوٍ – وزن الذرة: هتان السيف × نور الفليطي

ربع نهائي – “بانتام”: مختار بن قاسي × مارسيل أدور

ربع نهائي – “ويلترويت”: محمد زارعي × أيمن جلال

ربع نهائي – “بانتام”: خافيير علاوي × زياد أيمن

ربع نهائي – “ويلترويت”: بدر الدين دياني × أحمد عبدالباسط درويش

ربع نهائي – “بانتام”: نورس أبزاخ × علي يزبك

ربع نهائي – “بانتام”: إلياس بودغزدام × مهدي سعدي

ربع نهائي – “ويلترويت”: روستام آكمان × أمير فضلي

نزال هاوٍ – وزن متفق عليه: عبدالعزيز بن معمر × حسن أحمد

منصة احترافية للمواهب الإقليمية

تُعد بطولة PFL MENA أكثر من مجرد حدث رياضي، إذ تمثل منصة لتطوير المواهب القتالية في المنطقة وتقديم تجربة عالمية على أرض المملكة، ما يعكس التزام رابطة PFL بتوسيع قاعدة اللعبة وتعزيز مكانة السعودية كمركز ريادي للفنون القتالية المختلطة.