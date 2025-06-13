إسرائيل تشن هجومًا جديدًا على مفاعل “فوردو” النووي

البلاد – طهران

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن القوات الإسرائيلية شنت محاولة جديدة لمهاجمة مركز “فوردو” النووي الواقع قرب مدينة قم وسط إيران، لكن الهجومين الصاروخيين لم يتسببا بأي أضرار للمفاعل.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة عن استمرار ضرباته لأهداف داخل الأراضي الإيرانية، مع بدء نشر قوات احتياط في جميع ساحات القتال بالبلاد، استعدادًا للدفاع والهجوم.

وقال الجيش في بيان: “بدأنا نشر جنود احتياط من وحدات مختلفة في كل ساحات القتال في إسرائيل عقب الضربات على إيران”.

من جانبه، أكد مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن العمليات ستستمر حتى التحقق من القضاء على التهديدات الإيرانية.

على الصعيد ذاته، ذكرت مصادر إسرائيلية اعتراض الدفاعات الجوية مسيرتين إيرانيّتين فوق منطقة طبريا، لكن وكالة “فارس” الإيرانية نقلت عن مصدر أمني نفيه إطلاق طهران أي طائرات مسيرة تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني سيكون في المستقبل القريب.

وفي وقت لاحق، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الرد المشروع والقوي لإيران على الهجوم الإسرائيلي سيجعل إسرائيل “تندم”، معبرًا عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف طهران ومدنًا أخرى وأسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء وعلماء نوويون.

وفي تطور ميداني، وجهت الولايات المتحدة حاملات مدمراتها إلى الشرق الأوسط تحسبًا لأي رد إيراني محتمل.

إيران اعتبرت الهجوم الإسرائيلي “إعلان حرب”، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري، حيث وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الهجوم بأنه “إعلان حرب” وطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل.