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قيادة قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ       8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدوحة
هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.
وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

Alaa

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