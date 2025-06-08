قيادة قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

البلاد – الدوحة

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.