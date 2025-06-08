نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله القحطاني

البلاد – الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على شيخ قبيلة الوهابة قحطان سابقًا عبدالله بن قاسم الوهابي القحطاني -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.



وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد بن سعود الكبير.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد بن سعود الكبير.وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وأعربت أسرة القحطاني عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته. وأعربت أسرة القحطاني عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

“البلاد” التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي والمواساة لمعالي المستشار سعود القحطاني في وفاة والده، ولكافة أفراد أسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.