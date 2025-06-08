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سُّلطان عُمان يهنّئ القيادة بنجاح موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1446 هـ       8 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – مسقط
هنأ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.
وأشاد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين وسمو ولي العهد، بما تبذله حكومة المملكة كل عام من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كل الظروف والخدمات لأداء مناسك فريضة الحج بسلاسة وأمان ويُسر، سائلًا الله -العلي القدير- أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة في تنظيم أداء هذه الفريضة على الوجه الأكمل، ويجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء.

 

Alaa

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