وزير الداخلية يلتقي نائب أمير مكة وأعضاء اللجنة الدائمة للحج والعمرة

البلاد – مكة المكرمة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة منطقة مكة المكرمة وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر إمارة المنطقة.
وأكد سمو وزير الداخلية خلال اللقاء، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة منطقة مكة المكرمة وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر إمارة المنطقة.
وأكد سمو وزير الداخلية خلال اللقاء، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ونوّه سموه بالجهود التي تبذلها اللجنة لدعم كل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنًا التنسيق والمواءمة القائمة بين لجنة الحج العليا، واللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.
حضر اللقاء معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وأمين عام لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان، وعدد من المسؤولين.