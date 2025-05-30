عبدالعزيز بن سعود يلتقي المتقاعدين وعدد من أهالي مكة المكرمة

البلاد – مكة المكرمة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء ما قدمه المتقاعدون خلال فترة عملهم من جهود أسهمت بفضل الله في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، راجيًا لهم التوفيق والسداد.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لأهالي منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، بعدد من المواطنين أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.



وأُعد حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها طارق عبدالرحمن فقيه كلمة أهالي المنطقة أبرز خلالها ما شهدته وتشهده منطقة مكة المكرمة أسوة ببقية مناطق المملكة من رعاية واهتمام متواصل منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -طيب الله ثراه-، ثم مواصلة أبنائه الملوك البررة المسيرة من بعده إلى عهدنا الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ليؤكد عنايتهم الشديدة، وحرصهم التام على أبنائهم المواطنين وتلمس احتياجاتهم ليعيشوا اليوم في تنمية كبرى تشهدها بلادنا الغالية.

ورفع أهالي مكة المكرمة خلال الكلمة أجزل عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على رعايتهما -حفظهما الله- ودعمها لكل ما يسهم في تحقيق أمن وازدهار الوطن، معبرين عن اعتزازهم بزيارة سمو وزير الداخلية، وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، على جهودهما الموفقة لتطوير المنطقة والعمل على ما يحقق بناء الإنسان وتنمية المكان.