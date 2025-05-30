وزير الداخلية يطّلع على أبرز المبادرات التنموية المنفذة في الطائف

البلاد – الطائف

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، لأهالي محافظة الطائف.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، بعدد من المواطنين أهالي المحافظة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها معالي الدكتور خضر بن عليان القرشي كلمة الأهالي أكدوا فيها أن ما أنعم الله به على بلادنا المباركة من أمن واستقرار وعدل وتنمية ورخاء تحقق بفضل من الله سبحانه، ثم بالجهود العظيمة والمسيرة الخالدة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، ثم مواصلة أبناءه البررة السير على نهجه، وصولًا للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.

وثمن أهالي محافظة الطائف الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في تطوير منظومة الأمن في جميع المناطق، معبرين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية على زيارته للمحافظة، منوهين بالدعم المستمر للمحافظة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، مقدمين شكرهم لسمو محافظ الطائف على عمله الدؤوب في سبيل تطوير المحافظة ورعاية أبنائها.