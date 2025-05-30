وزير الداخلية يطّلع على أبرز المبادرات التنموية المنفذة في الطائف

البلاد – الطائف
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وذلك بمقر المحافظة.
ونوه سمو وزير الداخلية خلال اللقاء بما تشهده محافظة الطائف من تنمية في شتى المجالات بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ الطائف.
واطلع سموه خلال زيارته للمحافظة على أبرز المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها بإشراف المحافظة.
حضر اللقاء مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بمحافظة الطائف.
ونوه سمو وزير الداخلية خلال اللقاء بما تشهده محافظة الطائف من تنمية في شتى المجالات بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ الطائف.
واطلع سموه خلال زيارته للمحافظة على أبرز المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها بإشراف المحافظة.
حضر اللقاء مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بمحافظة الطائف.
ونقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، لأهالي محافظة الطائف.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، بعدد من المواطنين أهالي المحافظة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.
وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها معالي الدكتور خضر بن عليان القرشي كلمة الأهالي أكدوا فيها أن ما أنعم الله به على بلادنا المباركة من أمن واستقرار وعدل وتنمية ورخاء تحقق بفضل من الله سبحانه، ثم بالجهود العظيمة والمسيرة الخالدة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، ثم مواصلة أبناءه البررة السير على نهجه، وصولًا للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.
وثمن أهالي محافظة الطائف الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في تطوير منظومة الأمن في جميع المناطق، معبرين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية على زيارته للمحافظة، منوهين بالدعم المستمر للمحافظة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، مقدمين شكرهم لسمو محافظ الطائف على عمله الدؤوب في سبيل تطوير المحافظة ورعاية أبنائها.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، بعدد من المواطنين أهالي المحافظة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.
وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها معالي الدكتور خضر بن عليان القرشي كلمة الأهالي أكدوا فيها أن ما أنعم الله به على بلادنا المباركة من أمن واستقرار وعدل وتنمية ورخاء تحقق بفضل من الله سبحانه، ثم بالجهود العظيمة والمسيرة الخالدة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، ثم مواصلة أبناءه البررة السير على نهجه، وصولًا للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.
وثمن أهالي محافظة الطائف الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في تطوير منظومة الأمن في جميع المناطق، معبرين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية على زيارته للمحافظة، منوهين بالدعم المستمر للمحافظة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، مقدمين شكرهم لسمو محافظ الطائف على عمله الدؤوب في سبيل تطوير المحافظة ورعاية أبنائها.