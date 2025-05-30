عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في صالة الحجاج بمطار الطائف الدولي

البلاد – الطائف
تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في صالة الحجاج بمطار الطائف الدولي.
واطلع سموه خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المطار لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين لأداء مناسك الحج.
تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، سير العمل في صالة الحجاج بمطار الطائف الدولي.
واطلع سموه خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في المطار لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين لأداء مناسك الحج.
وثمن سمو وزير الداخلية الجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والحكومية في المطار، موجهًا باستمرار تلك الجهود حتى مغادرة الحجاج لبلدانهم سالمين، منوهًا بالمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ الطائف.