وزير الداخلية يتفقد نقطة الفرز بمركز الشميسي ومركز المراقبة الميدانية ويلتقي قيادات أمنية بالطائف

من جهة ثانية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، القيادات الأمنية في محافظة الطائف، وذلك في مقر شرطة المحافظة.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهودهم التي يبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الرحمن، موجهًا بنقل تحياته لمنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، وجهودها في الحفاظ على الأمن بالتكامل فيما بينها وبين الجهات الحكومية في المحافظة.