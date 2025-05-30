وزير الداخلية يتفقد نقطة الفرز بمركز الشميسي ومركز المراقبة الميدانية ويلتقي قيادات أمنية بالطائف

البلاد – مكة المكرمة
تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، نقطة الفرز بمركز الشميسي الواقعة على طريق مكة المكرمة – جدة السريع، ومركز المراقبة الميدانية التابع للقوات الخاصة لأمن الطرق.
واستمع سموه إلى شرح من مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حول الإجراءات الأمنية المتبعة في نقطة الفرز وآليات التحقق من نظامية دخول الحجاج ومنع المخالفين، إضافة إلى تنسيق الجهود والتكامل مع مختلف الجهات لضمان سلاسة وانسيابية حركة ضيوف الرحمن.
واطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على عدد من التقنيات الحديثة لمركز المراقبة الميدانية التي وظّفت في حج هذا العام، ومن بينها: مركبة “لوسيد” المطورة والمجهزة بأنظمة أمنية ذكية ومجموعة من التقنيات الحديثة الداعمة لأعمال المراقبة والاستجابة السريعة، إلى جانب الطائرة المجنحة التي تُستخدم في رصد الحشود وتحليل الكثافات البشرية جوًّا بدقة وسرعة عالية.
كما اطلع سموه على الكاميرات الحرارية التي تتيح المراقبة المستمرة ورصد الحشود في مختلف الظروف البيئية، إلى جانب عربات النقل المباشر التي تنقل الصورة الميدانية لحظة بلحظة إلى غرف العمليات لدعم سرعة اتخاذ القرار.
تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، نقطة الفرز بمركز الشميسي الواقعة على طريق مكة المكرمة – جدة السريع، ومركز المراقبة الميدانية التابع للقوات الخاصة لأمن الطرق.
واستمع سموه إلى شرح من مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حول الإجراءات الأمنية المتبعة في نقطة الفرز وآليات التحقق من نظامية دخول الحجاج ومنع المخالفين، إضافة إلى تنسيق الجهود والتكامل مع مختلف الجهات لضمان سلاسة وانسيابية حركة ضيوف الرحمن.
واطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على عدد من التقنيات الحديثة لمركز المراقبة الميدانية التي وظّفت في حج هذا العام، ومن بينها: مركبة “لوسيد” المطورة والمجهزة بأنظمة أمنية ذكية ومجموعة من التقنيات الحديثة الداعمة لأعمال المراقبة والاستجابة السريعة، إلى جانب الطائرة المجنحة التي تُستخدم في رصد الحشود وتحليل الكثافات البشرية جوًّا بدقة وسرعة عالية.
كما اطلع سموه على الكاميرات الحرارية التي تتيح المراقبة المستمرة ورصد الحشود في مختلف الظروف البيئية، إلى جانب عربات النقل المباشر التي تنقل الصورة الميدانية لحظة بلحظة إلى غرف العمليات لدعم سرعة اتخاذ القرار.
من جهة ثانية، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، القيادات الأمنية في محافظة الطائف، وذلك في مقر شرطة المحافظة.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهودهم التي يبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الرحمن، موجهًا بنقل تحياته لمنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة.
واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، وجهودها في الحفاظ على الأمن بالتكامل فيما بينها وبين الجهات الحكومية في المحافظة.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.
وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهودهم التي يبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الرحمن، موجهًا بنقل تحياته لمنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة.
واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية بمحافظة الطائف، وجهودها في الحفاظ على الأمن بالتكامل فيما بينها وبين الجهات الحكومية في المحافظة.