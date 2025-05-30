وزير الداخلية: القيادة تدعم الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها

البلاد – مكة المكرمة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، وقيادات مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة.
ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للجميع، مؤكدًا أنه بتوجيهات ودعم القيادة -أيدها الله- تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها.
وثمن سمو وزير الداخلية الدور الكبير الذي يقوم به رجال مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة وزملائهم في القطاعات الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وأبنائه.
واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي استعرض الجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في المنطقة.
ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للجميع، مؤكدًا أنه بتوجيهات ودعم القيادة -أيدها الله- تستمر الجهود الأمنية في جميع مناطق المملكة لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها.
وثمن سمو وزير الداخلية الدور الكبير الذي يقوم به رجال مكافحة المخدرات في منطقة مكة المكرمة وزملائهم في القطاعات الأمنية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وأبنائه.
واطلع سموه خلال اللقاء على عرض مرئي استعرض الجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في المنطقة.