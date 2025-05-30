الأولى

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس روسيا الاتحادية

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ      30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – الرياض
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلّم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي خلال استقباله اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *