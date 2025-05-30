تحت رعاية وزير الداخلية.. إطلاق منصة بيانات الحج بالأحوال المدنية في جدة

البلاد – جدة
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أطلق المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم الخميس، في محافظة جدة “منصة بيانات الحج” بالأحوال المدنية، وذلك بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج (منصة تصريح) ومركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وتهدف منصة بيانات الحج إلى استعراض البيانات الإحصائية المتعلقة بالحج، مثل تصاريح حجاج الداخل الصادرة من منصة (نسك) والتصاريح الملغاة، والواقعات المدنية المسجّلة في المشاعر المقدسة للحجاج، وغيرها من البيانات الإحصائية.
وتسهم المنصة في سرعة الوصول للبيانات، وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية، ومتابعة إحصائيات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحسينها وتطويرها وفاعلية كفاءتها.
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أطلق المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم الخميس، في محافظة جدة “منصة بيانات الحج” بالأحوال المدنية، وذلك بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج (منصة تصريح) ومركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وتهدف منصة بيانات الحج إلى استعراض البيانات الإحصائية المتعلقة بالحج، مثل تصاريح حجاج الداخل الصادرة من منصة (نسك) والتصاريح الملغاة، والواقعات المدنية المسجّلة في المشاعر المقدسة للحجاج، وغيرها من البيانات الإحصائية.
وتسهم المنصة في سرعة الوصول للبيانات، وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية، ومتابعة إحصائيات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحسينها وتطويرها وفاعلية كفاءتها.