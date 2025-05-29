“أخضر التايكوندو” يُنهي معسكره الرياض استعداداً لبطولتي لوكسمبرغ الدولية والجائزة الكبرى الأمريكية

محمد الجليحي – الرياض

اختتم المنتخب السعودي الأول للتايكوندو معسكره الإعدادي المقام في مدينة الرياض، الذي انطلق في 18 مايو الجاري واستمر حتى الـ27 من الشهر ذاته، ضمن البرنامج الفني المعد لخوض منافسات دولية مرتقبة خلال شهر يونيو ويوليو المقبلين.

ويأتي هذا المعسكر ضمن إطار التحضيرات المكثفة للمشاركة في بطولة لوكسمبرغ الدولية التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2025، يعقبها مباشرة المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية من 12 إلى 15 من الشهر ذاته، والتي تُعد من أقوى وأهم المنافسات على مستوى اللعبة عالميًا، وتشهد حضوراً لافتاً من أبرز المصنفين الدوليين.



وضم معسكر الرياض (12) لاعباً من نخبة أبطال المملكة، وهم: متعب بهاري، رياض حمدي، نواف حسين، دنيا أبوطالب، طارق زواوي، طارق حامدي، عبدالله القميزي، زيد آل علامة، راكان آل سلمة، زكريا غالي، علي المبروك، وعبدالله المشرف.

وأشرف على تجهيز المنتخب طاقم فني متكامل بقيادة الروسي كوربان، والمدربين حمدي مسعودي، سيف الطرابلسي، محمد شو، ومحمد البخيت، إلى جانب الإداري نواف المسعود، وأخصائي التغذية مهند الطاسان، والجهاز الطبي المكوّن من عبدالعزيز القحطاني ومحمد الزعوفي.

وتركّز البرنامج التدريبي على رفع جاهزية اللاعبين بدنيًا وتكتيكيًا ونفسيًا، ضمن خطة استراتيجية ينتهجها الاتحاد السعودي للتايكوندو بهدف تعزيز قدرات العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد الإداري نواف المسعود أن المعسكر شهد التزامًا عاليًا من اللاعبين وأجواءً إيجابية، مشيدًا بحماسهم وجديتهم، وقال: “الروح عالية، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية في الاستحقاقات المقبلة، ونحن متفائلون بتقديم مستوى مشرّف يليق باسم المملكة.”