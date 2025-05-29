8 لاعبين و 4 لاعبات يمثلون أخضر البليارد والسنوكر في كأس العرب 2025

محمد الجليحي – الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر اليوم الخميس قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين في بطولة كأس العرب للبليارد والسنوكر 2025 والتي تقام منافساتها بمدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 12 إلى 24 يونيو المقبل.

وضمت القائمة أربع لاعبين يشاركون في منافسات السنوكر هم ” عمر العجلاني وأحمد عسيري وأيمن العمري وزياد القباني ” و أربع لاعبين في منافسات البليارد هم “عبدالله الشمري ومحمد باعباد وخالد الغامدي ومهند الغميز “.



وتم ضم أربع لاعبات للمنتخب السعودي للبليارد هن “رحاب شكري وجود بخاري ورولا عاشور ولارا الزنان “.

ويقيم المنتخب السعودي للبليارد والسنوكر معسكر داخلي بمدينة الرياض لمدة خمس أيام قبل المغادرة إلى مدينة طنجة المغربية ينطلق يوم 7 يونيو حيث تقام تدريبات لاعبي السنوكر بصالة أكاديمية روني اوسيلفان للسنوكر وتقام تدريبات منتخب البليارد في صالة بلاك أيت للبلياردو.