تحت شعار “من شرقها لغربها”.. القادسية يوفر 10 طائرات لنقل جماهيره لحضور نهائي أغلى الكؤوس

البلاد – الدمام

أعلنت إدارة نادي القادسية عن إطلاق حملة بعنوان “من شرقها لغربها.. يلا قدساوي”، تتضمن توفير عشر طائرات خاصة لنقل جماهير ومشجعي نادي القادسية من المنطقة الشرقية إلى مدينة جدة، وذلك لحضور مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”.

تأتي هذه الحملة في بادرة نوعية تعكس قوة الشراكة بين نادي القادسية، وشركة الأولى للطيران، الراعي الرئيسي للنادي، حيث تشمل المبادرة تجربة متكاملة تتضمن: تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، ووسائل المواصلات الداخلية في جدة، وتذاكر دخول مباراة النهائي، وفق تنظيم جماهيري على أعلى مستوى.

وتهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى تسهيل حضور المشجعين لمؤازرة الفريق في هذا الحدث الرياضي الكبير، وتعزيز روح الانتماء والدعم الجماهيري، وتفعيل التواصل الداخلي والخارجي بين النادي وجماهيره في مختلف مناطق المملكة.

وتم تقسيم المشجعين إلى مجموعات تواصل منظمة، تشرف عليها فرق ميدانية وإدارية من النادي بالتعاون مع الرعاة، لضمان تجربة سلسة واحترافية تنعكس إيجابًا على الحضور الجماهيري وروح التفاعل داخل المدرجات.

وسيتم توزيع حقيبة لكل مشجع، تتضمن تيشرت وهدايا رمزية، وبطاقة ترحيبية لتعزيز الولاء والانتماء للنادي.

وانطلقت الحملة بشعارها: “من شرقها لغربها.. يلا قدساوي”، بروح رياضية عالية وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في دعوة مفتوحة لكل مشجع ومحِب للنادي للانضمام والمشاركة في دعم الفريق في النهائي الحاسم.