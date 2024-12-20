دوري ممتاز الطائرة| الهلال يستضيف النصر والابتسام يلتقي مع الاتحاد

الدمام-البلاد

تتواصل غداً السبت منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة باقامة خمس مباريات ضمن الجولة العاشرة ويتصدر الترتيب الهلال 22 نقطة ثم الاتحاد 19 نقطة والاهلي 18 نقطة والخليج 16 نقطة ، وتأتي مواجهة الهلال والنصر من اقوى مباريات الجولة ويتوقع ان تحظى بحضور جماهيري من انصار الفريقين.

يقود اللقاء الذي سيقام على صالة نادي الهلال 3.30 مساء يعقوب السبت حكم اول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان وابراهيم الدريبي مسجلاً.

ويلتقي الخليج وأبها على صالة نادي الخليج 4 مساء. يقود اللقاء خالد الحديثي حكم اول وياسر صائغ حكم ثان وماهر المطوع مسجلاً.

ويحل ضمك على الترجي على صالة نادي الترجي 5 مساء. يقود اللقاء عبدالله امين حكم اول وهاني سنان حكم ثان وعادل البطاط مسجلاً.

ويلتقي الخويلدية مع الاهلي على صالة الامير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 4 مساء. يقود اللقاء عبدالله الوردي حكم اول واحمد الرجب حكم ثان ونزار المشامع مسجلاً.

ويلعب الابتسام مع الاتحاد على صالة الامير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 6 مساء. يقود اللقاء منصور القحطاني حكم اول واحمد القرني حكم ثان وعلي المدرهم مسجلاً.