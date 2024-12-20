الكويت يستعد لافتتاح خليجي 26

البلاد- جدة
تستعد دولة الكويت لاستضافة النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، المعروفة بـ”خليجي 26″، والتي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.
تُعد هذه البطولة من أبرز المنافسات الكروية في المنطقة، حيث تجمع بين المنتخبات الخليجية في أجواء تنافسية وحماسية.
المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 26
تشارك في البطولة ثمانية منتخبات خليجية، تم تقسيمها إلى مجموعتين:
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المجموعة الأولى: الكويت (المستضيف)، عمان، قطر، الإمارات.
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المجموعة الثانية: السعودية، العراق، اليمن، البحرين.
الفرق المرشحة وفرصها للتتويج باللقب:
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الكويت: بصفته المستضيف وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (10 ألقاب)، يسعى المنتخب الكويتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة اللقب الغائب.
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السعودية: بفضل استقرارها الفني وتشكيلتها القوية، تُعتبر من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
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العراق: رغم بعض الغيابات، يعوّل المنتخب العراقي على استقراره الفني وخبرته في البطولات الخليجية لتحقيق نتائج إيجابية.
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قطر: تسعى للدفاع عن لقبها الذي حققته في النسخة السابقة، مستفيدة من تطور مستوى لاعبيها في الفترة الأخيرة.
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تُعد بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 26” منصة لعرض مهارات العديد من اللاعبين البارزين والمواهب الشابة في المنطقة. فيما يلي نظرة على أبرز اللاعبين، الأعلى قيمة سوقية، والمواهب الشابة المتوقع تألقها في البطولة:
اللاعبون الأبرز في البطولة:
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أكرم عفيف (قطر): يُعتبر من أفضل اللاعبين في آسيا، بفضل مهاراته الهجومية وصناعته للأهداف.
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فابيو ليما (الإمارات): مهاجم ذو قدرات تهديفية عالية، يُعتمد عليه لقيادة هجوم المنتخب الإماراتي.
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فراس البريكان (السعودية): مهاجم شاب أثبت جدارته مع المنتخب السعودي، ويُتوقع أن يكون له دور كبير في البطولة.
اللاعبون الأعلى قيمة سوقية:
وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، تتصدر القائمة الأسماء التالية:
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أكرم عفيف (قطر): 7.5 ملايين يورو.
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فابيو ليما (الإمارات): 7 ملايين يورو.
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فراس البريكان (السعودية): 5 ملايين يورو.
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سعود عبد الحميد (السعودية): 4 ملايين يورو.
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المعز علي (قطر): 3.5 ملايين يورو.
المواهب الشابة المتوقع تألقها:
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يحيى نادر (الإمارات): لاعب وسط شاب يشارك لأول مرة في البطولة، يُتوقع أن يقدم أداءً مميزًا.
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عبد الله حمد (الإمارات): مهاجم صاعد، يُنتظر منه تقديم إضافة قوية لخط الهجوم الإماراتي.
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أحمد مكنزي (العراق): مدافع شاب، قد يبرز كأحد أفضل المدافعين في البطولة.
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زيدان إقبال (العراق): لاعب وسط موهوب، يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في خط وسط المنتخب العراقي.
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سعود عبد الحميد (السعودية): ظهير أيمن شاب، يتميز بالسرعة والقدرة على المساندة الهجومية.
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تُعد هذه البطولة فرصة لهؤلاء اللاعبين لإبراز مهاراتهم والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية لمنتخباتهم.
ملاعب بطولة خليجي 26 المستضيفة:
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استاد جابر الأحمد الدولي: يُعتبر الملعب الرئيسي للبطولة، حيث سيستضيف حفل الافتتاح والمباراة النهائية، بالإضافة إلى عدد من المباريات المهمة.
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استاد جابر مبارك الحمد الصباح: سيستضيف بعض مباريات البطولة، بما في ذلك مواجهات دور المجموعات.
جدول مباريات خليجي 26 كاملا
الجولة الأولى:
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السبت 21 ديسمبر 2024:
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الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، على استاد جابر الأحمد الدولي.
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الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.
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الأحد 22 ديسمبر 2024:
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العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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الجولة الثانية:
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:
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عمان × قطر – الساعة 5:25 مساءً بتوقيت الإمارات (4:25 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية).
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الإمارات × الكويت – الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات (7:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية).
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الأربعاء 25 ديسمبر 2024:
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اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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الجولة الثالثة:
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الجمعة 27 ديسمبر 2024:
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الإمارات × عمان – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات (5:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية).
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الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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السبت 28 ديسمبر 2024:
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السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.
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نصف النهائي:
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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024:
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أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.
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أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.
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النهائي:
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الجمعة 3 يناير 2025:
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المباراة النهائية – استاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.
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