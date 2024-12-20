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الدفاع المدني يؤكد ضرورة إطفاء النار الناتجة عن الفحم والحطب قبل النوم

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      20 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة عند استخدام الفحم والحطب للتدفئة، وشددت على أهمية إطفاء النار الناتجة عن الفحم والحطب عند الخروج من المنزل والحذر من النوم في أثناء اشتعالها؛ فاحتراقه ينتج غاز أول أكسيد الكربون، الذي يسبب الاختناق والموت -لا سمح الله- عند إشعالها في الأماكن المغلقة، وتنوه على مراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب أو العبث بها.

ودعت المديرية لاتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة على الحالات الطارئة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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