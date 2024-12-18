جونسون كنترولز العربية تنظّم يوم الرياضة المجتمعية لتعزيز نمط الحياة النشط والاستدامة

جدة : البلاد

نظّمت جونسون كنترولز العربية ، الشركة العالمية الرائدة في حلول المباني الذكية والمستدامة، أول يوم رياضي مجتمعي لها تحت إشراف وزارة الرياضة. جمع هذا الحدث الحيوي الحضور وعائلاتهم للاحتفاء بالقوة التحويلية للرياضة. وتزامن الحدث مع إنجاز تاريخي للمملكة يتمثل في اختيارها لاستضافة كأس العالم 2034.

في ظل دعم وزارة الرياضة للمبادرات التي تعزز أنماط الحياة النشطة والمجتمعات الشاملة، عكس يوم الرياضة المجتمعية القيم المشتركة بين الوزارة والشركة. تخلل الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك بطولة استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم وتحديات تفاعلية، مما خلق أجواء ممتعة لجميع الحضور. وتبنى المشاركون شعار الفعالية “عيشها رياضة”، الذي حفّز المدعوين من مختلف القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الربحية على اعتماد نمط حياة صحي وأكثر تواصلاً وترابطاً.

تأتي هذه الجهود ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وتعزيز ثقافة النشاط البدني. ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن 48.2٪ من سكان المملكة يمارسون الأنشطة الرياضية بشكل أسبوعي، وهو التوجه الذي تسعى جونسون كنترولز العربية إلى دعمه من خلال مثل هذه المبادرات.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: “يوم الرياضة المجتمعية يعكس التزامنا ببناء مجتمعات نابضة بالحياة وتعزيز أنماط حياة صحية. وأود أن أهنئ المملكة العربية السعودية على الإنجاز التاريخي بفوزها باستضافة كأس العالم 2034. هذا الإنجاز يظهر ريادة المملكة ورؤيتها الطموحة في تعزيز الرياضة العالمية.”

وتعد المسؤولية الاجتماعية للشركات ركيزة أساسية في عمليات جونسون كنترولز العربية. ويعد يوم الرياضة المجتمعية مثالاً على إيمان الشركة بدورها الذي يتجاوز مكان العمل ليشمل دعم المجتمع والبيئة. ومن خلال دمج الابتكار والعمل الجماعي والاستدامة، تسعى جونسون كنترولز العربية إلى الإسهام في بناء مستقبل أكثر صحة وترابطاً واستدامة للمملكة والمجتمع.