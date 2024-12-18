محافظ أملج يرعى حفل اختتام برنامج التأهيل المهني لعدد 85 شاباً وشابة

أملج : البلاد

رعى محافظ أملج نايف بن كميّخ المريخي اليوم اختتام برنامج التأهيل المهني المنفذ بالتعاون بين معهد ريبال وجمعية البر الخيرية بالشبعان، حيث بلغ عدد المتدربين بالبرنامج 85 شاباً وشابه، ما بين تخصص الصحة والسلامة المهنية وفق معايير oshA، والغوص واللغة الإنجليزية والقدرات العامة الكمي واللفظي.

‏حضر اختتام المبادرة الشيخ حامد عايش الحمدي رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج والرئيس التنفيذي لمعهد ريبال الأستاذة هويدا الصيدلاني وعدد من المهتمين.

‏وتم تكريم الجهات المساهمة في إنجاح هذه المبادرة وهي : ( مشرف معهد ريبال في كامل البرنامج / أ.فارس حمدان الصيدلاني ، جمعية البر الخيرية بمركز الشبعان ، رئيس جمعية البر الشيخ حامد عايش الحمدي، محل أبعاد لوحة للتصوير / أحمد بشيبش العلاطي ، الموظف المثالي بالجمعية / أمين الحمدي .