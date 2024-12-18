أمانة جدة تستضيف ورشة كفاءة الإنفاق بمشاركة 40 مختصًا من أمانات المملكة

جدة : البلاد

عقدت أمانة محافظة جدة، اليوم، ورشة كفاءة الإنفاق، التي تنظمها الإدارة العامة لكفاءة الإنفاق بوزارة البلديات والإسكان، بمشاركة 40 مختصًا من أمانات المملكة، لاستعراض المستجدات وتبادل الخبرات.

وناقشت الورشة التحديثات بمهام الفرق الداخلية في الأجهزة الحكومية المعنية بكفاءة الإنفاق بحسب الأوامر السامية الكريمة، إضافة إلى استعراض تجربة الوزارة في برنامج “ركائز الاستدامة” بنسخته السابقة، إلى جانب التطرق إلى برنامج السعة والطلب والدراسات الخمس للمشاريع الرأسمالية، وعرض تجربة أمانة جدة في حوكمة أعمال فريق كفاءة الإنفاق.

وأوضح المدير العام لكفاءة الإنفاق بالوزارة المهندس علاء العامودي ، أن هذه الورشة تأتي في إطار التكامل بين ديوان الوزارة والأمانات، وتعظيم المجهودات واستمرارية عمليات التحسين المستمر لتحقيق المستهدفات الوطنية لكفاءة الإنفاق.

من جانبه أشار المشرف العام على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بالأمانة المهندس عمار كاشقري ، إلى أنه يجري العمل بمرونة للتعامل مع المتغيرات في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي تماشيًا مع رؤية 2030.