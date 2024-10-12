إطلاق منصة “لمسة LEARN”.. لتعزيز مصادر التعلم الرقمي

البلاد – الرياض

أعلنت شركة لمسة، الرائدة في تطوير الحلول التعليمية الرقمية المبتكرة، عن إطلاق منصتها الجديدة “لمسة LEARN”، وذلك على هامش مؤتمر LEARN الذي اختتمت أعماله في السابع من أكتوبر الجاري، بالعاصمة الرياض.

ويأتي إطلاق المنصة لتعزيز مصادر العلم الرقمي المتكامل، في إطار سعي شركة لمسة لدعم التحول الرقمي في التعليم المبكر، ورفع مستوى الابتكار داخل الفصول الدراسية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع تعليمي متطور وقادر على مواكبة التغيرات العالمية.

وتهدف منصة “لمسة LEARN” إلى تلبية احتياجات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، كما تقدم المنصة للمعلمين إمكانية تصميم خطط دراسية مخصصة تتناسب مع احتياجات كل طفل، مما يتيح لهم فرصة استخدام أساليب تعليمية مبتكرة ومتنوعة.

ومن ضمن أهدافها تسعى المنصة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية مع مراعاة الطابع الثقافي والاجتماعي للمجتمع السعودي.

وتتيح المنصة إجراء تقييمات فورية تساعد على تعزيز كفاءة التعليم، مما يسهم في تحسين نتائج التعلم.

وتتميز المنصة بأدواتها المتقدمة التي تمكن المعلمين من تحليل أداء الأطفال بدقة، باستخدام تقنيات حديثة تتكامل بسلاسة مع المناهج التعليمية المعتمدة في المملكة، وبذلك، يُعزز هذا التكامل من جودة العملية التعليمية، ويعمل على خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلاً وإيجابية، لتطوير مهارات الأطفال وتحفيزهم على الاستكشاف والتعلم الذاتي.

من جهته قال بدر ورد، الرئيس التنفيذي لشركة لمسة: “إن إطلاق منصة ‘لمسة LEARN يمثل خطوة كبيرة في رحلتنا لدعم التعليم الرقمي في المملكة، ونحن نهدف من خلال هذه المنصة إلى تمكين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور من استخدام أدوات حديثة وفعّالة تُساعد على تحسين التعليم وتطوير جيل من الأطفال المبدعين”.

وتقدم منصة “لمسة LEARN” محتوى تعليمياً غنياً ومتنوع يتناسب مع احتياجات كل طفل.

وتقدم المنصة تجربة تعليمية فريدة ومخصصة، تعزز من قدرة الأطفال على التفاعل والتواصل مع المحتوى. كما تمنح المنصة أولياء الأمور الفرصة لمتابعة تقدم أبنائهم بشكل مستمر، من خلال تقارير يومية وتقييمات شاملة لأداء الأطفال، لإشراك الأسرة في العملية التعليمية وتفعيل دورهم الفعال في رحلة التعلم.

وتسعى لمسة إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية، مما يدعم التعلم ويضمن التوجيه الصحيح للأطفال في كل مرحلة من مراحل نموهم، “هذا التعاون يساهم في إنشاء بيئة تعليمية شاملة، تعزز من تطوير مهارات الأطفال الاجتماعية والعاطفية”.

ويمثل إطلاق “لمسة للتعليم” خطوة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير التعليم من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تمكّن الأطفال من الاستعداد لمتطلبات المستقبل.

يذكر أن “لمسة” هي شركة رائدة في مجال الحلول التعليمية الرقمية، تسعى إلى تحسين جودة التعليم من خلال تقديم محتوى تعليمي مبتكر يعتمد على أحدث المعايير التربوية، مع التركيز على إحداث تأثير إيجابي في حياة الأطفال والمعلمين، تهدف لمسة إلى تمكين جميع الأطراف من تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية.