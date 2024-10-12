الهيئة السعودية للسياحة وموسم الرياض يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 3 أعوام

البلاد – الرياض

وقّعت كل من روح السعودية الهوية الرسمية للسياحة السعودية وموسم الرياض اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في تطوير المنتجات واستقطاب السياح وإطلاق المبادرات التي تحقق الأهداف المشتركة؛ بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية التي تستمر لثلاث سنوات برعاية وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة معالي الأستاذ أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي الأستاذ تركي آل الشيخ.

وضمت هذه الاتفاقية شراكة “روح السعودية” لموسم الرياض لثلاثة مواسم، والعمل على جذب السياح إلى المملكة من خلال تسويق الموسم في الأسواق العالمية المستهدفة، وبيع التذاكر ضمن باقات متنوعة، وذلك بالاستفادة من شبكة شركاء الهيئة السعودية للسياحة حول العالم، والتعاون في تطوير الفعاليات والمنتجات لتلبي تطلعات السياح المستهدفين، وتفعيل برنامج مكافآت السعودية في الموسم، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات لتطوير تجربة الزوار والسياح، وأعمال التسويق المشترك بين الجانبين.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أيام من إطلاق معالي وزير السياحة لتقويم فعاليات الشتاء، وذلك ضمن البرنامج الترويجي لشتاء السعودية المستمر حتى نهاية أبريل من العام القادم، ويستهدف استقطاب السياح من مختلف دول العالم، حيث يشكل موسم الرياض أحد أهم عناصر جذب السياح من داخل وخارج المملكة.

وكان معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه قد كشف عن أهم تفاصيل موسم الرياض 2024 في وقت سابق، حيث يشهد هذا العام توسعاً غير مسبوق ليضم 14 منطقة ترفيهية على مساحة أكثر من 7.2 مليون متر مربع، ويقيم 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة.