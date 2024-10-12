هيئة تطوير منطقة عسير تشارك للمرة الثانية في منتدى الأفلام السعودي 2024

البلاد – الرياض

أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير، مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي الذي يُقام في مدينة الرياض من 9 إلى 12 أكتوبر 2024 بإشراف وتنفيذ هيئة الأفلام، وذلك في إطار اهتمام المنطقة بتطوير صناعة الأفلام وتعزيز دورها في التسويق السياحي لمنطقة عسير.

ويهدف المنتدى إلى المساهمة في تطوير صناعة الأفلام في المملكة والتعريف بأهميتها الاقتصادية والثقافية، ويشمل معرضًا يضم كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في سلسلة القيمة لصناعة الأفلام.

يعرض المعرض أبرز الفرص والابتكارات في هذا المجال، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل تناقش تقديم الحلول التمويلية والإجراءات التنظيمية التي تدعم نمو القطاع السينمائي.

وتأتي مشاركة هيئة تطوير منطقة عسير للمرة الثانية على التوالي في منتدى الأفلام السعودي، لدعم وتطوير قطاع الإنتاج السينمائي والفني في المنطقة، وجذب صناع الأفلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من الميزات التنافسية التي تقدمها عسير، بما في ذلك طبيعتها الخلابة، وتراثها العريق، وتنوعها الثقافي.

من جهة أخرى، ولتعزيز صناعة الأفلام، أطلقت منصة (اكتشف عسير) التابعة لهيئة تطوير منطقة عسير صفحة (فيلم عسير)، حيث تهدف الصفحة إلى تسهيل التواصل مع صناع الأفلام وتقديم مختلف الخدمات والدعم المطلوب، مثل التوجيه في الحصول على الموافقات الرسمية وتوفير الوصول إلى الكفاءات البشرية في المنطقة، وربط شركات الإنتاج بالمواهب المحلية، كما تسهم الصفحة في تعريف المنتجين بالمواقع الطبيعية والثقافية الملائمة للإنتاج السينمائي.

وتُمثّل صفحة (فيلم عسير) المرحلة الأولى من مبادرة أشمل، تهدف إلى تعزيز مكانة عسير كوجهة عالمية لصناعة الأفلام.

وتسعد هيئة تطوير عسير باستقبال زوار المعرض في جناح (اكتشف عسير)، للتعرف على المزيد من الفرص والخدمات المتاحة.