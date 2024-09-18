طريقة عمل كب كيك الجوز بالقهوة

وصفة كب كيك تصلح للانش بوكس وحفلات الإستقبال

المقادير اللازمة

¾ كوب (85 جرام) دقيق

6 ملاعق كبيرة (90 جرام) من الكريمة الحامضة

4 ملاعق كبيرة زيت

¼ كوب عسل أو سكر بني

1 بيضة

2 ملعقة صغيرة حبيبات القهوة سريعة الذوبان

⅛ ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

⅔ كوب جوز

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 420 درجة فهرنهايت

قومي بتغطية صينية المافن بأوراق الخبز وضعي الصينية جانبًا.

ننخل الدقيق مع البيكنج باودر مرتين

ثم نقطع الجوز إلى قطع صغيرة

اخفقي البيض مع القهوة حتى يصبح الخليط خفيف ورغوي

أضيفي الكريمة الحامضة والعسل والفانيليا والزيت والملح واخفقي جيدًا لمدة دقيقة .

أضيفي الدقيق واخلطي حتى تمتزج المكونات

أضيفي ⅓ مزيج الجوز واحتفظي بالباقي للتزيين

ضعي العجين في قالب المافن

ثم املأي القوالب حتى الحافة

غطيها بالجوز المتبقي

اخبزي الكيكات على درجة حرارة 420 درجة فهرنهايت لمدة 7 دقائق ثم خففي درجة الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت

اخبزيها لمدة 14 إلى 16 دقيقة أخرى او حتي تمام التأكد من النضج

اتركي الكيك ليبرد

يخرج ويقدم