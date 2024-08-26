طريقة عمل فيليه السمك بالكريمة في الفرن

يحتوي السمك على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم مثل: فيتامين د، وفيتامين ب 12، والبوتاسيوم، والفسفور، والسيلينيوم

المقادير اللازمة

سمك فيليه كمية بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح وفلفل إسود

بقدونس مفروم

عصير 2 حبة ليمون

مكعبين زبدة مذوبين

كوب كريمة

طريقة العمل

يتبل السمك بالملح والفلفل

يحمر فى مقلاة حتى يصبح ذهبى اللون ويترك جانباً

فى مقلاة بها الزبدة يحمر الثوم

تضاف له الكريمة وعصير الليمون وتترك حتى تغلى

يوضع المزيج فى بايركس

ثم ترص قطع السمك فوق الكريمة

يوضع البايركس فى الفرن حتى تمام النضج

ثم يخرج ويزين بالبقدونس ويقدم