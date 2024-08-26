المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فيليه السمك بالكريمة في الفرن

نيفين عباسaccess_time21 / صفر / 1446 هـ      26 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي السمك على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم مثل: فيتامين د، وفيتامين ب 12، والبوتاسيوم، والفسفور، والسيلينيوم

المقادير اللازمة
سمك فيليه كمية بحسب الرغبة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح وفلفل إسود
بقدونس مفروم
عصير 2 حبة ليمون
مكعبين زبدة مذوبين
كوب كريمة

طريقة العمل
يتبل السمك بالملح والفلفل
يحمر فى مقلاة حتى يصبح ذهبى اللون ويترك جانباً
فى مقلاة بها الزبدة يحمر الثوم
تضاف له الكريمة وعصير الليمون وتترك حتى تغلى
يوضع المزيج فى بايركس
ثم ترص قطع السمك فوق الكريمة
يوضع البايركس فى الفرن حتى تمام النضج
ثم يخرج ويزين بالبقدونس ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *