بيع 3 صقور بـ 122 ألف ريال في الليلة الرابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

البلاد – الرياض

شهدت الليلة الرابعة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى الـ24 من أغسطس الجاري، بيع ثلاثة صقور بقيمة 122 ألف ريال.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ جير بيور من مزرعة ELDAJY البريطانية وتم بيعه بمبلغ 43 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني فرخ جير بيور من مزرعة فيل الفرنسية وتم بيعه بمبلغ 31 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث فرخ جير بيور من مزرعة ELDAJY البريطانية أيضاً وبدأت المزايدة عليه بـ 20 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 48 ألف ريال.



ويوفر المزاد منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.