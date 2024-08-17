مزرعة بريطانية تبيع ثلاثة صقور بـ 176 ألف ريال

البلاد – الرياض

عرضت مزرعة ند الشبا البريطانية ثلاثة صقور في الليلة الخامسة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقر النادي بمَلهم شمال الرياض، حيث بيع الصقور الثلاثة بقيمة 176 ألف ريال.

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ شاهين وتم بيعه بمبلغ 36 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني “فرخ جير تبع” وتم بيعه بمبلغ 50 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مع الصقر الثالث “فرخ جير شاهين”، وبدأت المزايدة عليه بـ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 90 ألف ريال.



ويوفر المزاد منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي