طريقة عمل وافل التفاح بالقرفة

وصفة وافل التفاح بالقرفة والفانيليا

المقادير اللازمة

1 كوب حليب

1/4 كوب زبدة مذابة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 1/4 كوب دقيق

2 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة سكر

1 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب تفاح مفروم ناعم

طريقة العمل

اخلطي الحليب والزبدة والبيض والفانيليا في وعاء كبير

نضيف الدقيق والبيكنج باودر والسكر والقرفة والملح ويستمر الخلط حتى يصبح المزيج ناعمًا

يضاف التفاح ويقلب المزيج

أضيفي الخليط إلى ماكينة الوافل المسخنة

يطهى حتى يصبح هشًا حوالي 4-5 دقائق للقطعة

استمري حتى انتهاء كل الخليط

قدميها دافئة