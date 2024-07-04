“الوطنية للإسكان” تستعرض تجاربها في ملتقى القصيم العقاري

الرياض : البلاد

تُشارك الشركة الوطنية للإسكان NHC في ملتقى القصيم العقاري، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مركز الملك فهد الحضاري في عنيزة خلال الفترة 5 – 3 يوليو 2024، وتستقبل في جناحها التفاعلي زوار المعرض الراغبين في التعرف على ما تقدمه الشركة من مشاريع نوعية في مختلف مناطق المملكة.

وتستعرض “الوطنية للإسكان” من خلاله مشاركتها تجربتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري المتمثلة في بناء ضواحي ومجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بخيارات متنوعة وتصاميم مبتكرة تلبي كافة الاحتياجات وتحقق التطلعات، إلى جانب ما تقدمه من خدمات وحلول تقنية للقطاع العقاري بشكل عام.

ويُعدّ الملتقى أولى مبادرات الغرفة التجارية بعنيزة، حيث يهدف لاستكشاف وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع العقارات بمنطقة القصيم، ومنصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العقارات التجارية والسكنية والسياحية، بالإضافة للتعرف على توجهات ومنتجات مختلف الجهات الرسمية القائمة على القطاع العقاري في المملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.