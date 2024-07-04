جونسون كنترولز العربية تحصل على جائزة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة

جدة : البلاد

حصلت جونسون كنترولز العربية، الرائدة في تقديم خدمات الطاقة (ESCO) من الفئة (A)، على جائزة مرموقة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) لجهودها المتميزة والتزامها الراسخ نحو تعزيز المباني المستدامة والموفرة للطاقة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية والتعليم العالي.

استعرضت جونسون كنترولز العربية خلال ملتقى “إسكو السعودية “2024” العديد من دراسات الحالة الواقعية والدقيقة للوفورات الكبيرة في الطاقة والتكاليف، التي حققها عملاء الشركة من خلال تطبيق وتبني تدابير توفير الطاقة المتطورة للشركة (ESMs)؛ بداية من تعديلات الإضاءة الأكثر كفاءة، إلى ترقيات أنظمة التبريد، وحلول إدارة المباني المتكاملة.

وقال الدكتور مهند الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: “نحن فخورون بما استطعنا تحقيقه من وفورات في قطاع الضيافة والقطاعات التجارية، حيث تتراوح الوفورات المحققة لدى عملائنا بين 20٪ و25٪، بفترات استرداد من 4 إلى 6 سنوات. وتضمن الشركة تحقيق هذه النتائج من خلال مجموعة متنوعة من تدابير توفير الطاقة، جميعها مدعومة بضمانات مالية للعملاء المؤهلين، مما يضمن لهم عوائد ملموسة خلال السنة الأولى من بداية تطبيق التدابير.”

وأضاف الشيخ أن جونسون كنترولز العربية تساعد العملاء من مختلف القطاعات في تحديد نقاط تحسين كفاءة الطاقة في منشآتهم، لتعزيز أدائها وكفاءتها، مما يؤهلهم للحصول على حوافز حكومية بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء.

ومن الجدير بالذكر أن حلول جونسون كنترولز العربية تأتي مدعومة بالخبرة الواسعة للشركة الأم، جونسون كنترولز العالمية، والتي تعد أحد أكبر شركات خدمات الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما ينعكس على خدمات الشركة ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم جونسون كنترولز العربية مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الموفرة للطاقة، من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وحلول إدارة المباني، وخدمات تطوير المنشآت، والتي تتفوق جميعها في الحد من البصمة الكربونية للمباني، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكاليفها ويرفع من مستويات الراحة وذكاء المرافق.